Les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne viennent de commencer. Or, il ne semble pas y avoir beaucoup de clarté sur le type de relations que les Britanniques voudraient entretenir avec l'U.E. après en être sorti, en demeurant ou non membre du marché unique ou du moins de l'union douanière. Même, l'échec relatif de Theresa May ayant perdu sa majorité lors des élections parlementaires anticipées qu'elle avait déclenchées fait naître des espoirs chez plusieurs dirigeants européens, d'Angela Merkel à Emmanuel Macron - et s'il était possible qu'outre-Manche, on change d'avis ?

- Je pars !

- Euh, t'es sûre ? Si tu changes d'avis, hein...

L'opinion

Concernant le sujet du Brexit, il faut évidemment recommander de ne pas négliger l'opinion que le peuple britannique peut en avoir.

A qui souhaite explorer le sujet, ce site sera fort instructif.

Quelques points saillants :

D'où il est loisible de conclure que le Brexit "doux" est l'option préférée du peuple britannique. La majorité s'oppose en particulier à ce qu'on lui repose la question, y compris donc une partie de ceux qui avaient voté pour rester.

Les Britanniques sont d'autre part nombreux à penser pouvoir négocier à la fois le contrôle sur l'immigration européenne ET le commerce libre avec l'Europe, ce qui semble en fait politiquement irréaliste compte tenu de la position très forte prise par l'ensemble des autres membres de l'UE en sens inverse. Placés devant l'impossibilité manifeste d'obtenir les deux à la fois, il reste à voir si la majorité des Britanniques donnerait la priorité à la liberté du commerce – confirmant le souhait du Brexit "doux" – ou s'ils donneraient la priorité au contrôle de l'immigration – d'où un Brexit "dur".

Les autres forces… et les facteurs proprement politiques

D'autre part, en dehors des souhaits majoritaires de la population, il convient de ne pas négliger les autres facteurs, étant donné qu'après tout les gouvernements ne font pas nécessairement exactement ce qu'attendent leurs électeurs.

La première chose à noter est que la City, c'est-à-dire la plus grande place financière européenne, est vent debout contre la possibilité d'un Brexit "dur", la sortie du marché unique pouvant s'avérer très nuisible, voire assez catastrophique pour ses affaires. C'est là une force qui pousse dans le même sens que la majorité de la population – dans le sens d'un Brexit "doux".

Il faut encore noter qu'un grand nombre de députés des deux principaux partis, à la fois conservateurs et travaillistes, veulent pousser dans la même direction, et qu'ils commencent même à se coordonner sans véritablement s'en cacher.

On pourrait donc penser qu'avec tant de planètes alignées comme il le faut, la voie du Royaume-Uni vers le Brexit "doux", avec participation continuée au marché unique comme à l'union douanière, se rapprochant par exemple du modèle norvégien, est bien dégagée et sera suivie jusqu'à bon port.

Je pars un peu, beaucoup, passionnément... pas du tout ?

Ce n'est pas nécessairement si simple. Voir quelques arguments ici.

Pour résumer, réussir un Brexit "doux" suppose d'abord de passer les obstacles suivants :

Sa majorité très étroite – voire inexistante sans accord avec le DUP – rendra Theresa May très dépendante de l'aile dure anti-européenne de son parti , celle qui n'acceptera rien de moins que le Brexit le plus net et franc. C'était justement l'un des objectifs des élections anticipées que de fournir une majorité nette, et avec elle une bien plus grande liberté de manœuvre au gouvernement. Il n'aura échappé à personne que c'est raté – au contraire, le gouvernement sera bien moins libre

En guise de conclusion très préliminaire

La majorité des Britanniques comme des forces économiques veulent un Brexit "doux" qui leur permettrait de conserver l'accès au marché unique. Cependant, les obstacles proprement politiques sont sévères – non pas à cause de l'opinion, mais à cause des intérêts et calculs enchevêtrés des différents acteurs du monde politique britannique – sans oublier les obstacles résultant de la tactique de négociation de l'UE et des contraintes calendaires étroites. On n'atteint pas toujours le résultat que l'on vise. C'est une partie de l'art du politique que de le permettre, et le premier ministre britannique – dont le talent politique n'a pas été si brillamment démontré lors de la dernière séquence électorale – rencontrera des difficultés très sérieuses à y parvenir, qui pourraient fort bien s'avérer bloquantes.

Mais alors... on fait quoi, au final ?

Difficile de discerner quel est le plus probable, du Brexit "dur" ou du Brexit "doux".

Dans tous les cas, et sauf catastrophe économique annoncée (faut-il dire : souhaitée ?) par plus d'un opposant au Brexit, qui pour convaincre la majorité des Britanniques d'y renoncer devrait à la fois être absolue au Royaume-Uni ET ne toucher que très peu le Continent ET survenir dans les dix-huit mois – ce qui fait tout de même beaucoup de conditions – le scénario de loin le moins probable est celui de l'abandon du Brexit.